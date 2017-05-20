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09:56 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Харькове экс-полицейских будут судить за ограбление умершего человека

В конце прошлого года подозреваемые, будучи работниками полиции, приехали по вызову в квартиру, где умер 79-летний мужчина и ограбили умершего человека.

Источник: Telegraf.com.ua

Прокуратура направила в Московский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении двух бывших работников одного из райотделов полиции г. Харькова, которым инкриминируют ограбление умершего человека и мошенничество.

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«40-летнего старшего сержанта обвиняют по ч. 1,3 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 190 УК Украины (кража по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилище, похищение и присвоение официальных документов, незаконное завладение транспортным средством, совершенное с проникновением в помещение, мошенничество).

Его коллегу — 28-летнего старшего лейтенанта будут судить за совершение кражи, соединенной с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины)", — сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено в ходе досудебного следствия, в конце прошлого года подозреваемые, будучи работниками полиции, приехали по вызову в квартиру, где умер 79-летний мужчина. Воспользовавшись тем, что родные покойного находятся в подавленном состоянии и не следят за посторонними в квартире, полицейские взяли из верхней одежды умершего ключи от его квартиры и мобильный телефон. В тот же день полицейские пришли в квартиру умершего и украли еще и телевизор, 800 грн, банковскую карточку и ключи от автомобиля «Рено». Чуть позже старший сержант похитил машину вместе с документами на нее.

По сговору с еще одним подозреваемым по делу, 55-летним безработным, полицейский оформил незаконную куплю-продажу автомобиля и по фальшивым документом перерегистрировали на нового владельца. Новоявленный «хозяин» продал авто за $5 тыс, а деньги поделил с полицейским.

Кроме того, безработный обналичил более 4 тыс. 800 грн, которые находились на украденной банковской карточке покойного, и присвоил их.

Безработному инкриминируется мошенничество, кража по предварительному сговору группой лиц и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185 и ч. 4 ст. 358 УК Украины). На данный момент старший сержант и старший лейтенант уволены из правоохранительных органов.

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