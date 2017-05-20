В Харькове экс-полицейских будут судить за ограбление умершего человека
В конце прошлого года подозреваемые, будучи работниками полиции, приехали по вызову в квартиру, где умер 79-летний мужчина и ограбили умершего человека.
В конце прошлого года подозреваемые, будучи работниками полиции, приехали по вызову в квартиру, где умер 79-летний мужчина и ограбили умершего человека.
Прокуратура направила в Московский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении двух бывших работников одного из райотделов полиции г. Харькова, которым инкриминируют ограбление умершего человека и мошенничество.
«40-летнего старшего сержанта обвиняют по ч. 1,3 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 190 УК Украины (кража по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилище, похищение и присвоение официальных документов, незаконное завладение транспортным средством, совершенное с проникновением в помещение, мошенничество).
Его коллегу — 28-летнего старшего лейтенанта будут судить за совершение кражи, соединенной с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины)", — сообщает
Как было установлено в ходе досудебного следствия, в конце прошлого года подозреваемые, будучи работниками полиции, приехали по вызову в квартиру, где умер 79-летний мужчина. Воспользовавшись тем, что родные покойного находятся в подавленном состоянии и не следят за посторонними в квартире, полицейские взяли из верхней одежды умершего ключи от его квартиры и мобильный телефон. В тот же день полицейские пришли в квартиру умершего и украли еще и телевизор, 800 грн, банковскую карточку и ключи от автомобиля «Рено». Чуть позже старший сержант похитил машину вместе с документами на нее.
По сговору с еще одним подозреваемым по делу, 55-летним безработным, полицейский оформил незаконную
Кроме того, безработный обналичил более 4 тыс. 800 грн, которые находились на украденной банковской карточке покойного, и присвоил их.
Безработному инкриминируется мошенничество, кража по предварительному сговору группой лиц и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185 и ч. 4 ст. 358 УК Украины). На данный момент старший сержант и старший лейтенант уволены из правоохранительных органов.