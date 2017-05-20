Виновных в загрязнении озера мазутом ищут в Хабаровском крае

Военный следственный отдел СК РФ по Хабаровскому гарнизону проводит проверку по факту загрязнения мазутом Петропавловского озера. Поводом для нее послужили публикации в СМИ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уже выяснено, что площадь загрязнения составляет около 17 квадратных километров. Сейчас устанавливаются его источник, а также виновные. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, следы разлива мазута в Петропавловском озере обнаружили еще в середине апреля. Изначально эксперты ОНФ предположили, что это последствия выброса из мазутопровода котельной военного городка, находящегося рядом с озером. Ответственность за произошедшее взяла на себя управляющая компания, которая содержит эти объекты. В середине мая специалисты ОНФ сообщили, что пятно растеклось по всему озеру.