Виновных в загрязнении озера мазутом ищут в Хабаровском крае
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Военный следственный отдел СК РФ по Хабаровскому гарнизону проводит проверку по факту загрязнения мазутом Петропавловского озера. Поводом для нее послужили публикации в СМИ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Уже выяснено, что площадь загрязнения составляет около 17 квадратных километров. Сейчас устанавливаются его источник, а также виновные. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, следы разлива мазута в Петропавловском озере обнаружили еще в середине апреля. Изначально эксперты ОНФ предположили, что это последствия выброса из мазутопровода котельной военного городка, находящегося рядом с озером. Ответственность за произошедшее взяла на себя управляющая компания, которая содержит эти объекты. В середине мая специалисты ОНФ сообщили, что пятно растеклось по всему озеру.