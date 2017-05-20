Интернет-мошенница в Иркутске получила условный срок за торговлю несуществующей одеждой
Общий ущерб от действий 26-летней злоумышленницы составил около 130 тысяч рублей.
Общий ущерб от действий 26-летней злоумышленницы составил около 130 тысяч рублей.
Суд приговорил 2,5 годам лишения свободы 26-летнюю мошенницу из Иркутска, которая продавала несуществующую одежду через «фейковый»
В декабре минувшего года в полицию Благовещенска Амурской области обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что она решила приобрести шубу по объявлению, размещенному в социальной сети «Одноклассники». Начав переписку с автором объявления, покупательница оговорила все условия и перевела в качестве предоплаты 23 тысячи рублей. По истечении назначенного срока товар женщина не получила и, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Сыщики установили, что «фейковый» магазин был создан в Иркутске, и обратились за помощью к коллегам из Приангарья.
«Оперативники отдела «К» управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области с помощью специальных технических мероприятий установили местонахождение предполагаемых мошенников. Задержание подозреваемых — двух 26-летних женщин, проживающих в Свердловском районе областного центра — провели сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», — отметили в ведомстве.
Оказалось, что
На протяжении полутора лет «владелицам модных интернет-магазинов» поступали многочисленные заказы от покупателей, которые рассчитывали стать обладателями стильных дорогих нарядов и перечисляли аферисткам 50-ти и даже 100-процентную предоплату. В ходе обыска оперативники изъяли у подозреваемых несколько сотовых телефонов, десяток
Суд признал одну из аферисток виновной в совершении 10-ти фактов мошенничеств и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно и испытательным сроком на 3 года.
Расследование уголовного дела в отношении ее подельницы выделено в отдельное производство и в ближайшее время будет направлено в органы прокуратуры для утверждения.