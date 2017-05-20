Интернет-мошенница в Иркутске получила условный срок за торговлю несуществующей одеждой

Суд приговорил 2,5 годам лишения свободы 26-летнюю мошенницу из Иркутска, которая продавала несуществующую одежду через «фейковый» интернет-магазин. Общий ущерб от действий злоумышленницы составил около 130 тысяч рублей. Жертвами мошенницы стали жители Московской, Кемеровской, Свердловских областей, Краснодарского и Приморского краев и иных субъектов России. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В декабре минувшего года в полицию Благовещенска Амурской области обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что она решила приобрести шубу по объявлению, размещенному в социальной сети «Одноклассники». Начав переписку с автором объявления, покупательница оговорила все условия и перевела в качестве предоплаты 23 тысячи рублей. По истечении назначенного срока товар женщина не получила и, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Сыщики установили, что «фейковый» магазин был создан в Иркутске, и обратились за помощью к коллегам из Приангарья.

«Оперативники отдела «К» управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области с помощью специальных технических мероприятий установили местонахождение предполагаемых мошенников. Задержание подозреваемых — двух 26-летних женщин, проживающих в Свердловском районе областного центра — провели сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», — отметили в ведомстве.

Оказалось, что подруги-злоумышленницы в своих целях использовали излюбленную схему мошенников: получали предоплату за обещанный несуществующий товар, а затем прекращали общение с клиентом. Весной 2015 года они создали в социальных сетях аккаунты магазинов по продаже одежды и добавили на их страницы фотографии различных модных моделей. Для того, чтобы создать видимость широкой популярности своего ресурса, сообщницы с помощью специальной интернет-программы «накрутили» большое количество подписчиков, которые якобы приобрели у них одежду и оставили восторженные отзывы.

На протяжении полутора лет «владелицам модных интернет-магазинов» поступали многочисленные заказы от покупателей, которые рассчитывали стать обладателями стильных дорогих нарядов и перечисляли аферисткам 50-ти и даже 100-процентную предоплату. В ходе обыска оперативники изъяли у подозреваемых несколько сотовых телефонов, десяток сим-карт и 15 банковских карт.

Суд признал одну из аферисток виновной в совершении 10-ти фактов мошенничеств и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно и испытательным сроком на 3 года.

Расследование уголовного дела в отношении ее подельницы выделено в отдельное производство и в ближайшее время будет направлено в органы прокуратуры для утверждения.