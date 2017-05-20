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09:57 (мск), источник: Newslab.ru

Водитель «Жигулей» после ДТП с автобусом пытался спрятаться во дворах

В центре Красноярска, на улице Карла Маркса, водитель «Жигулей» врезался в автобус ЛиАЗ и сбежал.

ДТП произошло 20 мая утром в районе остановки «Перенсона», нарушителя уже нашли, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Очевидцы аварии опубликовали в сети фотографии последствий, на которых видно, что автобус маршрута номер 2, в который сзади врезался автомобиль, разбит несильно. А у «Жигулей» поврежден капот и колеса. Со слов кондуктора, водитель «Жигулей» якобы убегал от полиции, а уже после ДТП выскочил из машины и скрылся. Сразу догнать его не смогли.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что в результате аварии люди не пострадали, также там подтвердили информацию о побеге автомобилиста. По данным полиции, водитель на тонированной машине действительно привлёк внимание сотрудников ГИБДД, число экипажей которых увеличили из-за перекрытия улиц в центре города в связи с ремонтом дорог. В районе кинотеатра «Луч» водитель не подчинился требованиям полицейских об остановке, но они уверяют, что не преследовали нарушителя, а передали информацию о нем другим экипажам.

Стражи порядка приехали на место столкновения машины и автобуса спустя 20 секунд, а автомобилист уже скрылся — убежал в соседние дворы. Тем не менее, его личность установили, сейчас с ним ведётся работа. Данные о возрасте и его состоянии пока не сообщаются.

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