Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Шведский снайпер рассказал, как убивал ополченцев в Донбассе
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
«Ядерный штурмовик»: СМИ о секретах крылатой ракеты «Буря»
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
10:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае пара попала в аварию на угнанном автомобиле

Пара из Губахи попала в аварию на автомобиле, который угнали у знакомого.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 26-летнюю девушку и ранее судимого 28-летнего молодого человека задержали после ДТП, в которое они попали. Сотрудники полиции выяснили, что документов на машину у них нет. В ходе дальнейшего выяснения всех обстоятельств выяснилось, что автомобиль ВАЗ молодой человек и девушка угнали.

Оказалось, за несколько часов до ДТП пара употребляла спиртные напитки в компании 38-летнего хозяина этой машины. После того, как хозяин ВАЗа уснул, девушка и молодой человек забрали из кармана его куртки ключи от автомобиля и поехали кататься по городу, пока не попали в аварию.

Девушке суд назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы, а вот её сообщник проведёт за решёткой 4 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Как улучшить работу кишечника - эксперты
Путину представлен план действий правительства до 2025 года
Ким Чен Ын: КНДР превратилась в ядерную державу Азии
Дутерте: Китай пригрозил Филиппинам войной
Россия против Канады: Что нужно знать о главном противостоянии
В Рособоронэкспорте отметили роль сирийской кампании в рекламе
CNN: Российские чиновники хвастались отношениями с Флинном
МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах
Спорт
10 игроков сборной России впервые сыграют с Канадой Дадонов и Панарин - самые опытные из нынешнего состава, оба трижды играли с канадцами. Вратарская линия России не провела ни одной игры
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь