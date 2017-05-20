В Пермском крае пара попала в аварию на угнанном автомобиле

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 26-летнюю девушку и ранее судимого 28-летнего молодого человека задержали после ДТП, в которое они попали. Сотрудники полиции выяснили, что документов на машину у них нет. В ходе дальнейшего выяснения всех обстоятельств выяснилось, что автомобиль ВАЗ молодой человек и девушка угнали.

Оказалось, за несколько часов до ДТП пара употребляла спиртные напитки в компании 38-летнего хозяина этой машины. После того, как хозяин ВАЗа уснул, девушка и молодой человек забрали из кармана его куртки ключи от автомобиля и поехали кататься по городу, пока не попали в аварию.

Девушке суд назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы, а вот её сообщник проведёт за решёткой 4 года.