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10:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии лишенный прав водитель погиб в ДТП

УФА, 20 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Салавате произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в республиканской автоинспекции, 21-летний житель Ишимбайского района за рулем Cherry Tiggo выехал на перекресток улиц Первомайской и Строителей на красный сигнал светофора и столкнулся с Subaru Legacy. От удара погиб виновник аварии — водитель китайской иномарки.

Как выяснилось, молодой человек был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

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