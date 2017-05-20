В Башкирии лишенный прав водитель погиб в ДТП

Как сообщили в республиканской автоинспекции, 21-летний житель Ишимбайского района за рулем Cherry Tiggo выехал на перекресток улиц Первомайской и Строителей на красный сигнал светофора и столкнулся с Subaru Legacy. От удара погиб виновник аварии — водитель китайской иномарки.

Как выяснилось, молодой человек был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.