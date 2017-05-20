Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Китай объявил об прорыве, который повлияет на мировую энергетику
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео)
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
14События недели в фотографиях
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11:40 (мск), источник: БЕЛТА

Мать и сын погибли на пожаре в Пинске

Сообщение о пожаре спасатели получили 20 мая в 01.57. На улице Окоповой горел двухквартирный деревянный дом.

Источник: БЕЛТА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать и сын погибли на пожаре в Пинске. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре спасатели получили 20 мая в 01.57. На улице Окоповой горел двухквартирный деревянный дом. Работники МЧС обнаружили и вынесли из горящего жилья хозяйку 1954 года рождения и ее 40-летнего сына. Реанимационные мероприятия не принесли результатов, медиками была констатирована смерть обоих.

Огнем повреждены перекрытие, стены и имущество. Версия причины пожара — неосторожность при курении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
 Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Опубликован график отключения горячей воды в июне
Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Россия против Канады: Что нужно знать о главном противостоянии
Ким Чен Ын: КНДР превратилась в ядерную державу Азии
Дутерте: Китай пригрозил Филиппинам войной
СМИ узнали об участии снайперов в разгоне протестов в Венесуэле
В Рособоронэкспорте отметили роль сирийской кампании в рекламе
CNN: Российские чиновники хвастались отношениями с Флинном
МВД Ирана сообщило результаты президентских выборов
Спорт
10 игроков сборной России впервые сыграют с Канадой Дадонов и Панарин - самые опытные из нынешнего состава, оба трижды играли с канадцами. Вратарская линия России не провела ни одной игры
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь