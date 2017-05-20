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14:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бывший чиновник мэрии Перми, обвиняемый во взяточничестве, предстанет перед судом

ПЕРМЬ, 20 мая, ФедералПресс. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю завершило расследование в отношении экс-заместителя начальника департамента земельных отношений города Павла Пахунова.

Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Такой продолжительный срок тюремного заключения предусмотрен частью 3 статьи 30 и пунктом «в» в части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пермскому краю, «обвиняемый, являясь заместителем начальника департамента земельных отношений администрации города Перми, предложил индивидуальному предпринимателю помочь решить вопрос о предоставлении земельного участка. В дальнейшем чиновник выдвинул требование о передаче взятки в виде денег через посредника за решение земельного вопроса. О противоправных действиях чиновника предприниматель сообщил в правоохранительные органы, в связи с чем, все последующие действия происходили под контролем. Днём 15 февраля 2017 года бизнесмен передал жителю города Перми взятку в виде денег в сумме 525 тысяч рублей после чего посредник во взяточничестве сразу же был задержан. В этот же день был задержан чиновник, в интересах которого была получена взятка».

В официальном пресс-релизе правоохранительных органов говорится, что следствие собрало достаточную доказательственную базу. Потому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд. При этом добавляется, что по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ, продолжается расследование в отношении Павла Пахунова.

О дате первого судебного заседания будет объявлено позднее.

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