В Омске «девятка» вписалась в столб, пытаясь объехать яму на дороге

Как пояснил водитель «девятки», он двигался со скоростью 40 км/ч. Столкновение произошло, когда он неудачно объехал яму на дороге.

Автор сообщения приложил опубликовал также фото разбитой машины, увидев которые участники обсуждения отказались верить водителю. По их мнению, автомобиль, двигающийся на скорости 40 км/час можно моментально остановить, а при столкновении повреждения не были бы такими серьезными. Омичи также отметили, что состояние дороги в этом месте действительно оставляет желать лучшего.