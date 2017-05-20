Пропавший на Горьковском море в Нижегородской области Федор Пантюшин найден погибшим
Пропавший на Горьковском море в Нижегородской области Фёдор Пантюшин найден погибшим. Об этом сообщается на сайте нижегородского
Пропавший на Горьковском море в Нижегородской области Фёдор Пантюшин найден погибшим. Об этом сообщается на сайте нижегородского
Напомним, что 56-летний Фёдор Пантюшин пропал 10 апреля 2017 года. По информации родных, он уехал на рыбалку на Горьковское море около четырех часов утра. Последний раз был на связи около 11:00. Вскоре после начала поисков волонтёры обнаружили автомобиль пропавшего, припаркованный у ворот базы отдыха «Лагуна Юг».
«Лёд в заливе остался только у берега. Предполагаем, что провалился под лёд», — говорилось в сообщении поисковиков.
Обстоятельства обнаружения тела погибшего не уточняются.