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13:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пропавший на Горьковском море в Нижегородской области Федор Пантюшин найден погибшим

Пропавший на Горьковском море в Нижегородской области Фёдор Пантюшин найден погибшим. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтёр» 20 мая 2017 года.

Напомним, что 56-летний Фёдор Пантюшин пропал 10 апреля 2017 года. По информации родных, он уехал на рыбалку на Горьковское море около четырех часов утра. Последний раз был на связи около 11:00. Вскоре после начала поисков волонтёры обнаружили автомобиль пропавшего, припаркованный у ворот базы отдыха «Лагуна Юг».

«Лёд в заливе остался только у берега. Предполагаем, что провалился под лёд», — говорилось в сообщении поисковиков.

Обстоятельства обнаружения тела погибшего не уточняются.

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