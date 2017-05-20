Экс-красноярца депортировали из Эквадора, по требованию Генпрокуратуры РФ
По требованию Генеральной прокуратуры, из республики Эквадор в Россию депортирован бывший житель Красноярска.
По требованию Генеральной прокуратуры, из республики Эквадор в Россию депортирован бывший житель Красноярска.
Его обвиняют в незаконном изготовлении психотропных веществ в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина до августа 2011 года в Красноярске совместно с другими людьми участвовал в незаконном изготовлении амфетамина общей массой около 900 граммов.
Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, его объявили в федеральный, а 30 ноября 2011 года — в международный розыск.
Затем его задержали на территории