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18:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

Экс-красноярца депортировали из Эквадора, по требованию Генпрокуратуры РФ

По требованию Генеральной прокуратуры, из республики Эквадор в Россию депортирован бывший житель Красноярска.

Его обвиняют в незаконном изготовлении психотропных веществ в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина до августа 2011 года в Красноярске совместно с другими людьми участвовал в незаконном изготовлении амфетамина общей массой около 900 граммов.

Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, его объявили в федеральный, а 30 ноября 2011 года — в международный розыск.

Затем его задержали на территории южно-американского государства, и Верховный суд Эквадора удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о его выдаче. Как сообщили в ведомстве, подозреваемый уже передан представителям правоохранительных органов России.

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