Неизвестные ночью подожгли Мелитопольский горсовет

Пострадавших в результате поджога нет. В доме выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери.

На место происшествия срочно прибыл председатель запорожской милиции Олег Золотоноша и следственно-оперативная группа.

По факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 19 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Запорожской области.

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, лиц поджигателей и их задержание.

Напомним, 13 мая в Каменском на улице Алексея Сокола и в Кривом Роге на улице Мелешкина подожгли офисы «Оппозиционного блока».