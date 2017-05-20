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13:28 (мск), источник: Ipress.ua

Неизвестные ночью подожгли Мелитопольский горсовет

В Мелитополе около 3:40 ночи двое бросили несколько бутылок с горючей жидкостью в помещение городского совета на улице Грушевского.

Источник: Ipress.ua

Пострадавших в результате поджога нет. В доме выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери.

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На место происшествия срочно прибыл председатель запорожской милиции Олег Золотоноша и следственно-оперативная группа.

По факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 19 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Запорожской области.

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, лиц поджигателей и их задержание.

Напомним, 13 мая в Каменском на улице Алексея Сокола и в Кривом Роге на улице Мелешкина подожгли офисы «Оппозиционного блока».

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Неизвестные ночью подожгли Мелитопольского горсовета
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