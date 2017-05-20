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14:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Талант Жумаев: Мне до сих пор снятся те, кто погиб в приемной хабаровского УФСБ

Хабаровск, 20 мая, AmurMedia.

Киргизстанец Талант Жумаев, пострадавший при нападении на приемную управления ФСБ в Хабаровске, рассказал о роковом дне 21 апреля, своем состоянии и планах на будущее, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на киргизский сайт «Азаттык».

Источник: AmurMedia

Напомним, 21 апреля на управление ФСБ России по Хабаровскому краю произошло нападение. В результате погибли сотрудник УФСБ и посетитель, находившийся в приемной управления. Нападавший, 17-летний житель Хабаровска, был застрелен на месте. 37-летний Талант Жумаев, приглашенный в управление в качестве переводчика, был тяжело ранен, госпитализирован и впоследствии дважды прооперирован. Спустя почти месяц его выписали из больницы.

В беседе с журналистом Талан Жумаев рассказал о подробностях того дня и о том, что с ним произошло после.

— Талант, как вы оказались там, в этой приемной?

— Меня пригласили в отделение ФСБ города Хабаровска помочь с переводом допроса членов радикальной группы.

Так как меня и раньше привлекали в качестве переводчика на судебных процессах, та же ФСБ просила помочь во время следствия, то я спокойно отправился туда. Поэтому мне не привыкать. Я находился в одной комнате с сотрудником ФСБ и еще одним переводчиком-узбеком, мы изучали материалы.

В какой-то момент в дверь постучали и вошел парень русской национальности, сказав, что пришел по специальному приглашению. Как только сотрудник ФСБ вышел из кабинета, мы услышали за дверью звук выстрела. Я подумал, что мы все-таки находимся в охраняемом здании, а потому даже не испугался.

Но через мгновение в кабинет вошел тот самый сотрудник ФСБ, только уже весь в крови, и упал на пол. Я был в шоке. За ним вошел тот самый парень и начал стрелять из автомата. Может быть по привычке после службы в армии, но я сразу лег на пол. Я лежал на животе, думая, что все — погиб. Он выстрелил в парня-узбека.

После он стал обходить кабинет и уже когда собирался выстрелить в меня, ворвались другие сотрудники ФСБ и застрелили нападавшего. Я попытался пошевелить руками, ногами и только после этого осознал, что, слава Богу, я жив.

— Куда вас ранил нападавший?

— Пуля, попав в поясницу справа, прошла навылет. Жизненно важные органы не задело, но все же ранение было серьезным. В себя пришел только после двух операций.

— Вы сказали, что нападение в охраняемом здании представлялось для вас невозможным. С какой целью этот стрелок пришел туда?

— Я думал, что это человек, затаивший обиду за что-то на спецслужбы, а сотрудника ФСБ застрелил, чтобы потом не отбывать наказание. Но как оказалось это не так. 20 апреля был день рождения Гитлера. И молодые парни, отмечавшие эту дату, договорились убить по одному сотруднику полиции, ФСБ и других органов безопасности. 21 апреля они убили тренера в центре подготовки телохранителей, украв 15−20 единиц оружия. А напавшему на нас парню, оказывается, через месяц должно было исполниться 18.

— Ваши родные в Киргизстане, наверное, сильно переживали?

— Мой папа, узнав об этом из Facebook’а, уже через два часа, оказывается, выехал из дома. Но увидеться нам разрешили только через четыре дня.

— Как вы себя чувствуете сейчас?

— Слава Богу, все хорошо. Я уже дома. В конце этой недели лечу в Кыргызстан. Хочу подлечиться на Родине, отдохнуть. До сих пор каждую ночь снится та перестрелка. И тот напавший парень, и коллега-переводчик были убиты у меня на глазах. Постоянно вижу это во сне, просыпаюсь от страха.

— Сколько лет вы проработали в России? Вы занимались только переводческой деятельностью или еще где-то работали?

— В Хабаровске я живу три года. Часто выступаю переводчиком для кыргызстанцев на судебных процессах, в ходе следствия или при разбирательстве уголовных дел в ФСБ. Однако, основная работа у меня другая. Я работаю в отделе продаж одной из сотовых компаний. До этого почти 10 лет проработал в городе Иркутске.

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