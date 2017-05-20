Под Керчью взорвали бомбу
Под Керчью пиротехники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по РК ликвидировали очередной «привет» времён Великой Отечественной войны.
Под Керчью пиротехники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по РК ликвидировали очередной «привет» времён Великой Отечественной войны.
В п. Партизанский, в районе кладбища, уничтожили фугасную авиационную бомбу весом 50 кг. Снаряд, по словам специалистов, представлял большую опасность. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могли спровоцировать взрыв в любой момент.
Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, могло стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительная вибрация взрывоопасного предмета, сообщили в чрезвычайном ведомстве.
После подрыва бомбы специалисты провели повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были. Всего в операции было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы или по телефону «101».