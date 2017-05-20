Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12Воспоминания Набережной Круазет
16:29 (мск), источник: КрымPress

Под Керчью взорвали бомбу

Под Керчью пиротехники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по РК ликвидировали очередной «привет» времён Великой Отечественной войны.

В п. Партизанский, в районе кладбища, уничтожили фугасную авиационную бомбу весом 50 кг. Снаряд, по словам специалистов, представлял большую опасность. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могли спровоцировать взрыв в любой момент.

Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, могло стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительная вибрация взрывоопасного предмета, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

После подрыва бомбы специалисты провели повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были. Всего в операции было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы или по телефону «101».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Самые интересные факты хоккейного противостояния Россия - Канада
Украина обложила российский шоколад пошлиной
Трамп получил высшую саудовскую награду
МегаФон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
Россия откажется от модернизации старого вооружения
Поклонская предложила проверять разводы госслужащих
В ФРГ создадут систему предупреждения для выявления экстремистов
Спорт
Общая посещаемость ЧМ-2017 должна составить 700 тысяч человек Рекорд общей посещаемости турнира принадлежит Праге и Остраве в 2015 году — 741 690 человек
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь