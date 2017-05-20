Под Керчью взорвали бомбу

В п. Партизанский, в районе кладбища, уничтожили фугасную авиационную бомбу весом 50 кг. Снаряд, по словам специалистов, представлял большую опасность. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могли спровоцировать взрыв в любой момент.

Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, могло стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительная вибрация взрывоопасного предмета, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

После подрыва бомбы специалисты провели повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были. Всего в операции было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы или по телефону «101».