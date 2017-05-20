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14:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде в ДТП попал автобус, выпущенный на линию 3 дня назад

В Волгограде в ДТП попал автобус, выпущенный на линию 3 дня назад.

20 мая около 08:30 в Центральном районе Волгограда на перекрестке у медакадемии произошло очередное ДТП с участием автобуса № 21.

По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2109» протаранил автобус с левого бока.

Сообщается, что в результате ДТП легковушка получила существенные повреждения.

О пострадавших в ДТП не сообщается. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться полицейским.

Напомним, что автобусы марки «Волгабас» яркого оранжевого цвета вышли на маршруты всего несколько дней назад — 16 мая. 20 единиц обслуживают маршруты № 6, 2 и 21.

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