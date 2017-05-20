Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
СМИ посчитало доходы фирм, связанных с возможной экс-женой Путина
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12Воспоминания Набережной Круазет
15:55 (мск), источник: Sputnik.by

Пьяный таксист устроил ДТП в Минске и уснул в ожидании ГАИ

Медосвидетельствование участников ДТП на улице Притыцкого показало содержание алкоголя в крови обоих водителей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух нетрезвых водителей произошло утром в субботу на улице Притыцкого в Минске, рассказала Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

Читайте также
Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки

«ДТП произошло в 9.15. Водитель такси на автомобиле “Додж” двигался по третьей полосе, и при перестроении во вторую полосу столкнулся с автомобилем “Фольксваген”. Таксист предлагал разобраться без ГАИ, но второй участник ДТП настоял на вызове инспекторов», — рассказала Волчек.

В ожидании инспекторов таксист уснул на заднем сиденье своего авто. Именно там обнаружили его прибывшие инспекторы ГАИ.

Проведенный тест подтвердил, что таксист был нетрезв, в крови у него оказалось 2,41 промилле алкоголя. Нетрезвым оказался и второй водитель-участник ДТП.

«У водителя “Фольксвагена” содержание алкоголя в крови составило 0,35 промилле», — уточнила Алена Волчек.

Ни водители, ни пассажир, который находился в «Фольксвагене», не пострадали. Машины получили механические повреждения и были отправлены на штрафстоянку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Виктору Лукашенко показали модернизированную винтовку Мосина
Самые интересные факты хоккейного противостояния Россия - Канада
Украина обложила российский шоколад пошлиной
Трамп получил высшую саудовскую награду
МегаФон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
Россия откажется от модернизации старого вооружения
Поклонская предложила проверять разводы госслужащих
В ФРГ создадут систему предупреждения для выявления экстремистов
Спорт
Общая посещаемость ЧМ-2017 должна составить 700 тысяч человек Рекорд общей посещаемости турнира принадлежит Праге и Остраве в 2015 году — 741 690 человек
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь