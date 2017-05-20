Пьяный таксист устроил ДТП в Минске и уснул в ожидании ГАИ
Медосвидетельствование участников ДТП на улице Притыцкого показало содержание алкоголя в крови обоих водителей.
Медосвидетельствование участников ДТП на улице Притыцкого показало содержание алкоголя в крови обоих водителей.
МИНСК — 20 мая, Sputnik.
«ДТП произошло в 9.15. Водитель такси на автомобиле “Додж” двигался по третьей полосе, и при перестроении во вторую полосу столкнулся с автомобилем “Фольксваген”. Таксист предлагал разобраться без ГАИ, но второй участник ДТП настоял на вызове инспекторов», — рассказала Волчек.
В ожидании инспекторов таксист уснул на заднем сиденье своего авто. Именно там обнаружили его прибывшие инспекторы ГАИ.
Проведенный тест подтвердил, что таксист был нетрезв, в крови у него оказалось 2,41 промилле алкоголя. Нетрезвым оказался и второй
«У водителя “Фольксвагена” содержание алкоголя в крови составило 0,35 промилле», — уточнила Алена Волчек.
Ни водители, ни пассажир, который находился в «Фольксвагене», не пострадали. Машины получили механические повреждения и были отправлены на штрафстоянку.