Пьяный таксист устроил ДТП в Минске и уснул в ожидании ГАИ

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух нетрезвых водителей произошло утром в субботу на улице Притыцкого в Минске, рассказала Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

«ДТП произошло в 9.15. Водитель такси на автомобиле “Додж” двигался по третьей полосе, и при перестроении во вторую полосу столкнулся с автомобилем “Фольксваген”. Таксист предлагал разобраться без ГАИ, но второй участник ДТП настоял на вызове инспекторов», — рассказала Волчек.

В ожидании инспекторов таксист уснул на заднем сиденье своего авто. Именно там обнаружили его прибывшие инспекторы ГАИ.

Проведенный тест подтвердил, что таксист был нетрезв, в крови у него оказалось 2,41 промилле алкоголя. Нетрезвым оказался и второй водитель-участник ДТП.

«У водителя “Фольксвагена” содержание алкоголя в крови составило 0,35 промилле», — уточнила Алена Волчек.

Ни водители, ни пассажир, который находился в «Фольксвагене», не пострадали. Машины получили механические повреждения и были отправлены на штрафстоянку.