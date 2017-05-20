В Петербурге в ходе антитеррористических учений эвакуировали футбольную академию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в рамках антитеррористических учений эвакуировали персонал футбольной академии в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в Петербурге.

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По данным оперативного штаба НАК, в субботу «отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб по предотвращению и пресечению террористических проявлений» в Академии футбольного клуба «Зенит» на улице Верности. «В рамках учений проводилась эвакуация персонала Академии», — рассказали в оперативном штабе.

«В настоящее время учения завершены. Все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты. Академия работает в штатном режиме», — уточнили в штабе.

19 мая антитеррористические учения проводились на территории Приморского парка Победы, прилегающем к футбольному стадиону «Санкт-Петербург», где должны пройти матчи Кубка Конфедераций и ЧМ-2018.