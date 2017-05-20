В ФРГ планируют создать систему раннего предупреждения для выявления экстремистов

«Мы должны больше делать для предупреждения рисков», — сказал он, отметив, что МАД впредь намерена разъяснять офицерам и солдатам, как можно заранее распознавать проявления радикализации товарищей.

БЕРЛИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Служба военной контрразведки ФРГ (МАД) намерена более активно и систематически бороться с правым экстремизмом в вооруженных силах. В свете задержания старшего лейтенанта Франко А., который подозревается в подготовке нападения на беженцев, ведомство планирует создать систему раннего предупреждения для выявления радикалов в армии, сообщил глава МАД Кристоф Грамм в интервью журналу Spiegel.

Никто не рождается экстремистом, это представляет собой определенный процесс. Мы должны помочь военнослужащим лучше понять, как он зарождается.

Глава МАД подчеркнул, что раскрытие Франко А. не должно создавать иллюзию того, что это был единичный случай в Бундесвере. «Его дело служит поводом для опасений, что существует определенное число экстремистов, на след которых мы до сих пор не вышли», — сказал Грамм. По его словам, МАД сейчас получает «множество сообщений» о правых радикалах в рядах вооруженных сил, что произошло именно после задержания Франко А.

Одновременно глава МАД предупредил, что не следует переоценивать возможности военной контрразведки при наборе новых рекрутов. «Мы не можем заглянуть в их головы, мы можем действовать лишь тогда, когда они открыто заявляют о своих взглядах», — указал он. «Такой человек, в свете задержания старшего лейтенанта Франко А., который ранее не был судим, не попал бы в поле зрения в ходе первой проверки», — заметил Грамм.

Правоохранительные органы ФРГ в конце апреля задержали 28-летнего военнослужащего Франко А. Следователи полагают, что в 2015 году он выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации. Задержанный посещал курсы арабского языка и активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в мобильном приложении WhatsApp.

По одной из версий молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой — он мог проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором был зарегистрирован и устроить стрельбу там.