Двухэтажный автокомплекс загорелся в Караганде
Двухэтажный автокомплекс загорелся в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Двухэтажный автокомплекс загорелся в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Сообщение о пожаре на автокомплексе «Кунгей» в дежурную часть Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области поступило в 16.16. Горело двухэтажное отдельно стоящее здание.
«По прибытию пожарными подразделениями установлено, что произошло горение обшивки стен, перекрытия и
По данным Иманкулова, площадь пожара предварительно составила 750 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работали 60 пожарных и 14 единиц техники Службы пожаротушения Карагандинской области.
«Автомобильный магазин полностью сгорел. К счастью, жертв и пострадавших вроде не было. Там рядом с этим зданием находились автомобили, их едва успели перегнать в безопасные места», — рассказывают очевидцы.