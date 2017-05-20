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16:14 (мск), источник: Tengrinews

Двухэтажный автокомплекс загорелся в Караганде

Двухэтажный автокомплекс загорелся в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Источник: Tengrinews

Сообщение о пожаре на автокомплексе «Кунгей» в дежурную часть Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области поступило в 16.16. Горело двухэтажное отдельно стоящее здание.

«По прибытию пожарными подразделениями установлено, что произошло горение обшивки стен, перекрытия и товарно-материальных ценностей внутри здания. Тушение осложнялось возгоранием химических веществ, масел, лакокрасочных материалов. Усилиями 60 пожарных пожар локализован в 17.42 и ликвидирован в 17.46», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

По данным Иманкулова, площадь пожара предварительно составила 750 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работали 60 пожарных и 14 единиц техники Службы пожаротушения Карагандинской области.

«Автомобильный магазин полностью сгорел. К счастью, жертв и пострадавших вроде не было. Там рядом с этим зданием находились автомобили, их едва успели перегнать в безопасные места», — рассказывают очевидцы.

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Двухэтажный автокомплекс загорелся в Караганде
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