Двухэтажный автокомплекс загорелся в Караганде

Сообщение о пожаре на автокомплексе «Кунгей» в дежурную часть Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области поступило в 16.16. Горело двухэтажное отдельно стоящее здание.

«По прибытию пожарными подразделениями установлено, что произошло горение обшивки стен, перекрытия и товарно-материальных ценностей внутри здания. Тушение осложнялось возгоранием химических веществ, масел, лакокрасочных материалов. Усилиями 60 пожарных пожар локализован в 17.42 и ликвидирован в 17.46», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

По данным Иманкулова, площадь пожара предварительно составила 750 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работали 60 пожарных и 14 единиц техники Службы пожаротушения Карагандинской области.

«Автомобильный магазин полностью сгорел. К счастью, жертв и пострадавших вроде не было. Там рядом с этим зданием находились автомобили, их едва успели перегнать в безопасные места», — рассказывают очевидцы.