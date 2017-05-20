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16:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе произошло тройное убийство — СМИ

Убили бухгалтера Черноморского порта Наталью, ее мужа и пожилую мать женщины. Согласно информации, тела погибших обнаружили родственники, которые и вызвали правоохранителей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы произошло тройное убийство. Как сообщили «Думской» источники в полиции, трагедия случилась в частном доме по улице Одесской. Неизвестный застрелил из огнестрельного оружия троих человек.

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По данным издания 368.media, убили бухгалтера Черноморского порта Наталью, ее мужа и пожилую мать женщины.

Тела погибших обнаружили родственники, которые и вызвали полицию. У жертв нашли многочисленные рубленные и огнестрельные ранения головы. Ничего из ценностей злоумышленники не похитили. Источники «Думской» в полиции не подтверждают, что на телах погибших были рубленные раны: у троих жертв только огнестрельные ранения.

По данному факту начато досудебное следствие по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что запорожская областная прокуратура расследуют обстоятельства смерти 30-летнего жителя села Беленькое Васильевского района и причастность к убийству полицейских.

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