Посольство РФ предпринимает меры по защите раненного в Мексике россиянина

Ранее стало известно, что Макеев был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому. При этом он сам ранил ножом одного из мексиканцев. Толпа окружила дом Макеева, который стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.
«Он ранен и находится в больнице, наша главная задача сейчас — защитить его и обеспечить расследование происшедшего, мы ночью подключили к ситуации местный МИД на самом высоком уровне», — сказал Болбот.
По словам консула, Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России родом из Электростали. «Нужно учитывать, что в своей агрессии он нападал не только на мексиканцев, но и на наших граждан в Мексике, еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население», — заметил консул.
Сейчас самое главное — чтобы его не добили и лечили, есть данные, что в Hospital General, куда его доставили, его не хотели лечить, мы выходим на руководство госпиталя, чтобы оно взяло эту тему под контроль.
Консул подтвердил, что раненный Макеевым мексиканец скончался. «Предварительно МИД Мексики сообщил нам, что он умер от полученных ран, сейчас мы устанавливаем, какими юридическими и судебными последствиями для Макеева это может обернуться», — сказал Болбот.