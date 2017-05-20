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17:58 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В селе Красная Горка Челно-Вершинского района были зафиксированы случаи гибели кур. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время на территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла в границах Зубовки, Безводовки, Красной Горки, Красного Строителя и Токмаклы проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия. По предварительной информации, численность птиц в этих населенных пунктах составляет 6000 голов.

Администрация Челно-Вершинского района организовала оповещение и информирование населения. Работа на месте ликвидации чрезвычайной ситуации контролируется сотрудниками МЧС.

Птичий грипп — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Птичьим он называется потому, что, прежде всего, им болеют птицы, но от них может заразиться человек. Передается инфекция воздушно-капельным и пищевым путем. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с пометом перелетных птиц.

Вирус птичьего гриппа оказался способен инфицировать людей, контактирующих с больными пернатыми. Хотя число зарегистрированных случаев заболевания людей пока еще не очень велико, болезнь протекает тяжело, и более 70% случаев закончились летальными исходами. До сих пор не зафиксировано передачи болезни от человека к человеку, но вирус достаточно быстро мутирует.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой домашней и дикой птицей. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро, с озноба, повышения температуры до 38оС и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2−3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

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