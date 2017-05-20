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17:53 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы: под Гурьевском «Фольксваген» в лобовую столкнулся с фурой

Между Гурьевском и Константиновкой произошло лобовой столкновение «Фольксвагена» и грузового автомобиля, сообщает очевидец в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

«Один человек точно живой, а сколько всего было в машине, не знаю», — пишет он.

Подробности выясняются.

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