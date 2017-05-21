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15:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород мужчину с сильными ожогами

Пострадавшего доставили в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр.

Самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России доставил из Грозного в Нижний Новгород 21-летнего молодого человека с сильными ожогами, сообщает ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Пострадавший получил термические ожоги и нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Из нижегородского аэропорта его доставили в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр.

Спецборт оснащен оборудованием, которое позволяет во время полета оказывать медицинскую помощь. Во время полета пациента сопровождали специалисты центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ, отряда «Центроспас» и психолог МЧС России.

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