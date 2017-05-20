Под Запорожьем спасатели вытащили застрявший автобус с детьми
Согласно информации, автобус с детьми из Бердянска оказался на размытой дороге и не смог продолжить движение самостоятельно. В салоне находилось 32 человека, из них 24 ребенка.
Согласно информации, автобус с детьми из Бердянска оказался на размытой дороге и не смог продолжить движение самостоятельно. В салоне находилось 32 человека, из них 24 ребенка.
КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В Запорожской области спасатели вытащили застрявший на размытой дороге туристический автобус. Об этом сообщает управление Госслужбы по ЧС в Запорожской области.
Согласно информации, в автобусе находились 24 ребенка.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу днем в селе Сосновка Мелитопольского района. В результате неблагоприятных погодных условий во время туристической поездки автобус с детьми из Бердянска оказался на размытой дороге и не смог продолжить движение самостоятельно.
«На момент происшествия в салоне находилось 32 человека, из них 24 ребенка. На место выехали сотрудники
Ранее директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко сообщил, что в субботу, 20 мая, в Харькове из пневматического оружия обстреляли троллейбус.