Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Синоптики предупредили, что скоро температура опустится до нуля
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
860 лет назад родился Cид Вишес
22:00 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Одессе автомобиль полиции въехал в магазин

В Одессе сегодня автомобиль патрульной полиции попал в ДТП, есть пострадавшие.

Источник: Telegraf.com.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около 17.50 был получен вызов оператора по линии «102» о том, что пожар в магазине.

Читайте также
В Одессе произошло тройное убийство — СМИ

«Патрульный автомобиль двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. На регулируемом перекрестке на пересечении улиц Днепропетровская дорога и Академика Заболотного произошло столкновение с автомобилем “Мерседес”. В данный момент оформляют материалы ДТП», — сказали в пресс-службе.

По словам очевидцев, автомобиль патрульной полиции двигался в Суворовском районе города, от улицы Жолио Кюри в направлении ТЦ «Ривьера». На перекрестке он врезался в автомобиль «Мерседес», который двигался на зеленый сигнал светофора.

«В “Мерседесе” находились две девушки, их забрала “скорая”. Авто полицейских врезалось также в магазин “Табакерочка”», — сообщили очевидцы.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Сборная России упустила победу в полуфинале чемпионата мира
США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд
Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине
МегаФон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
Путин отправит жителям Венесуэлы еду
Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница
Transparency прокомментировала заявление Поклонской в свой адрес
Спорт
Парни, как же так?! Россияне упустили верную победу над Канадой В полуфинале ЧМ-2017 сборная России имела подавляющее преимущество над канадцами в двух первых периодах. Но дрогнула в самой концовке — 2:4
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь