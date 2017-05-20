В Одессе автомобиль полиции въехал в магазин
В Одессе сегодня автомобиль патрульной полиции попал в ДТП, есть пострадавшие.
В Одессе сегодня автомобиль патрульной полиции попал в ДТП, есть пострадавшие.
Как сообщили в
«Патрульный автомобиль двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. На регулируемом перекрестке на пересечении улиц Днепропетровская дорога и Академика Заболотного произошло столкновение с автомобилем “Мерседес”. В данный момент оформляют материалы ДТП», — сказали в
По словам очевидцев, автомобиль патрульной полиции двигался в Суворовском районе города, от улицы Жолио Кюри в направлении ТЦ «Ривьера». На перекрестке он врезался в автомобиль «Мерседес», который двигался на зеленый сигнал светофора.
«В “Мерседесе” находились две девушки, их забрала “скорая”. Авто полицейских врезалось также в магазин “Табакерочка”», — сообщили очевидцы.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.