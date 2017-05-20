В поселке Бесагаш произошел обвал горы

ЧП произошло в 16.00 20 мая в коттеджном городке Бурабай, расположенном в поселке «Бесагаш». Масса заполнила полдвора, не повредив сам дом.

«Я в это время был на работе, сын в школе, дома была только супруга. Она работала во дворе. Когда увидела, что гора началась спускаться, испугалась и забежала в дом. Когда все случилось, приехали сотрудники ДЧС, аким поселка и его заместитель. Обещали, что помогут все расчистить», — рассказал владелец пострадавшего дома Ерсаин Сауранбаев.

Как рассказали сами жители, территория коттеджного городка принадлежала одному владельцу, который, поделив ее на участки, продал более чем 70 семьям. В данной ситуации пока пострадал только один дом, но оказаться в такой ситуации рискуют и другие владельцы домов.

Уже с утра аким Бесагаша пообещал местным жителям помочь пострадавшему дому. При этом настоящую причину будут выяснять сотрудники ДЧС.