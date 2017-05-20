В Черновцах трехлетний мальчик попал под грузовик

В Черновцах сегодня трехлетний мальчик на велосипеде на тротуаре попал под колеса грузовика службы почтовых перевозок, состояние ребенка тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновцов, сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим, произошедшем на улице Парковый проезд возле магазина «Норма», к правоохранителям поступило в 13.30. По словам очевидцев, грузовой автомобиль медленно двигался по тротуару, по которому шли мужчина со своим сыном.

По предварительной информации, ребенок ехал на велосипеде и внезапно попал под колеса автомобиля. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. У ребенка многочисленные переломы, состояние тяжелое. Полиция обеспечивает охрану места, где произошло ДТП, опрашивает свидетелей.