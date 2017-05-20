В Черновцах трехлетний мальчик попал под грузовик
В Черновцах трехлетний мальчик попал под колеса грузовика, состояние ребенка тяжелое.
В Черновцах трехлетний мальчик попал под колеса грузовика, состояние ребенка тяжелое.
В Черновцах сегодня трехлетний мальчик на велосипеде на тротуаре попал под колеса грузовика службы почтовых перевозок, состояние ребенка тяжелое.
Как сообщили в
По предварительной информации, ребенок ехал на велосипеде и внезапно попал под колеса автомобиля. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. У ребенка многочисленные переломы, состояние тяжелое. Полиция обеспечивает охрану места, где произошло ДТП, опрашивает свидетелей.