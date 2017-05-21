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00:32 (мск), источник: Ipress.ua

Под офисом «Конгресса украинских националистов» в Киеве прогремел взрыв

В Киеве в здании по адресу Антоновича, 3Б, где находится офис организации «Конгресс Украинских Националистов», произошел взрыв.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщили в полиции Киева, пишет «Общественное».

Правоохранители пока отказались сообщить детали события, отметив, что они устанавливаются.

Как отмечает «Киев Оперативный», неизвестные бросили в здание боевую гранату.

Сейчас жертв и пострадавших нет.

«На место прибыли правоохранители и увидели сильное задымление. Вызвали бойцов ДСНС и скорую помощь. Однако, их помощь не понадобилась», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 20 мая, около 200 представителей националистических и праворадикальных организаций отправились автоколонной в село Козин, где находится имение Президента Петра Порошенко.

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