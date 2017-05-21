Под офисом «Конгресса украинских националистов» в Киеве прогремел взрыв

Об этом сообщили в полиции Киева, пишет «Общественное».

Правоохранители пока отказались сообщить детали события, отметив, что они устанавливаются.

Как отмечает «Киев Оперативный», неизвестные бросили в здание боевую гранату.

Сейчас жертв и пострадавших нет.

«На место прибыли правоохранители и увидели сильное задымление. Вызвали бойцов ДСНС и скорую помощь. Однако, их помощь не понадобилась», — говорится в сообщении.