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02:45 (мск), источник: РИА Новости

Водитель, совершивший наезд в Нью-Йорке, хотел получить помощь

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, знал, что «сходит с ума», и хотел получить помощь, пишет газета New York Post.

«Я пытался получить помощь. Я хотел исправить свою жизнь. Я хотел получить работу, найти девушку», — сообщил Ричард Рохас в интервью изданию, будучи уже в тюрьме.

Он утверждает, что незадолго до трагедии общался с консультантом по психическому здоровью, который обещал связаться с ним, однако так и не сделал этого. Не получив необходимой помощи, 26-летний мужчина сел в свою Honda и устроил наезд.

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Наезд на людей на Таймс-сквер: водитель «слышал голоса»

В свое первое утро в тюрьме Рохас заявил, что не может вспомнить ничего о содеянном. «Последнее, что я помню, это как я еду в моей машине. Потом я проснулся в участке. Я был напуган», — рассказал мужчина.

Как пишет издание, Рохас был удивлен, обнаружив раны на своем теле, и заявил, что не может поверить в случившееся. Он хочет увидеть записи инцидента и убедиться, что злоумышленником за рулем был он. «Я просто хочу извиниться перед семьями всех жертв. Хочу извиниться перед моей мамой», — добавил он.

Около полудня в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Виновником ДТП оказался 26-летний житель района Бронкс Ричард Рохас, служивший ранее в ВМС США. Протаранив людей и врезавшись в ограждения тротуара на пересечении 45-й улицы и Бродвея, он пытался сбежать, но был задержан. Погибла 18-летняя девушка, более 20 человек пострадали. Инцидент не рассматривается как теракт.

Тест на алкогольное опьянение, взятый у Рохаса, показал отрицательный результат, но британская Daily Mail сообщала, что он находился под воздействием синтетической марихуаны, вызывающей галлюцинации и эмоциональные расстройства.

Рохасу предъявлено обвинение в убийстве второй степени, он также обвиняется в 20 пунктах покушения на убийство второй степени. В юридической системе штата Нью-Йорк убийство второй степени считается менее тяжким преступлением, чем умышленное убийство с заранее обдуманным намерением.

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