В аэропорту Лос-Анджелеса Boeing столкнулся с грузовиком

Согласно опубликованному документу, столкновение произошло на полосе руления. В большой служебной машине находилось восемь человек, все они получили травмы, не представляющие угрозы жизни. Никто из пассажиров авиалайнера не пострадал.

По данным пожарной службы, в результате столкновения грузовик перевернулся. Самолет получил повреждение правого крыла, разлива топлива не произошло.