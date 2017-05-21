В аэропорту Лос-Анджелеса Boeing столкнулся с грузовиком
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находилось 146 пассажиров и членов экипажа, после приземления в международном аэропорту
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находилось 146 пассажиров и членов экипажа, после приземления в международном аэропорту
Согласно опубликованному документу, столкновение произошло на полосе руления. В большой служебной машине находилось восемь человек, все они получили травмы, не представляющие угрозы жизни. Никто из пассажиров авиалайнера не пострадал.
По данным пожарной службы, в результате столкновения грузовик перевернулся. Самолет получил повреждение правого крыла, разлива топлива не произошло.