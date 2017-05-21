Пять человек погибли в результате аварии на трассе в Башкирии
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туймазинском районе Башкирии.
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туймазинском районе Башкирии.
Как сообщили агентству «Интерфакс» в
«В результате аварии, по предварительным данным, погибли пять человек — четверо из “Калины” и один из “Ниссана”. Имеется информация о двух пострадавших», — сказал сотрудник
В настоящее время на месте аварии работает