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02:52 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек погибли в результате аварии на трассе в Башкирии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туймазинском районе Башкирии.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД по республике в воскресенье, около 2:00 мск на автодороге Октябрьский-Имангулово произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Ниссан».

«В результате аварии, по предварительным данным, погибли пять человек — четверо из “Калины” и один из “Ниссана”. Имеется информация о двух пострадавших», — сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Личности жертв, а также причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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