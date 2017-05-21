Пять человек погибли в результате аварии на трассе в Башкирии

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД по республике в воскресенье, около 2:00 мск на автодороге Октябрьский-Имангулово произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Ниссан».

«В результате аварии, по предварительным данным, погибли пять человек — четверо из “Калины” и один из “Ниссана”. Имеется информация о двух пострадавших», — сказал сотрудник пресс-службы.