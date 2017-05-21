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08:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Молния убила пастуха с лошадью в Жамбылской области

Во время грозы молния убила пастуха и лошадь. Несчастный случай произошел во время грозы, бушевавшей на юге Казахстана, передает Оtyrar.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

Источник: Newtimes.kz

«18 мая в Кордайском районе, на пастбище, расположенном в 15 километрах от села Кенен, было обнаружено тело пастуха. Рядом также находились туши одного барана и одной лошади. По предварительным данным, 42-летний пастух и животные погибли от удара молнии во время грозы 17 мая», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Идет расследование происшествия.

Внимание! Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой почти сразу следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности — грозовой фронт находится прямо над вами.

Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно одиноко стоящих. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Металлические предметы (мотоцикл, велосипед) положите в сторону, отойдите от них на 20−30 метров.

Как отмечает издание, 17—18 мая на юге Казахстана наблюдались грозы, ливни, град, усиление ветра до 25 м/с. Также штормовое предупреждение для юга распространено и на 19—23 мая. Угроза не только в грозах и обильных осадках. Ожидается повышение уровня воды на реках ЮКО.

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