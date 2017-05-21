Молния убила пастуха с лошадью в Жамбылской области

«18 мая в Кордайском районе, на пастбище, расположенном в 15 километрах от села Кенен, было обнаружено тело пастуха. Рядом также находились туши одного барана и одной лошади. По предварительным данным, 42-летний пастух и животные погибли от удара молнии во время грозы 17 мая», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Идет расследование происшествия.

Внимание! Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой почти сразу следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности — грозовой фронт находится прямо над вами.

Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно одиноко стоящих. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Металлические предметы (мотоцикл, велосипед) положите в сторону, отойдите от них на 20−30 метров.