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06:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Авария с Ferrari в Подмосковье унесла две жизни

Два человека погибли в результате аварии с участием трех автомобилей, произошедшей в ночь на воскресенье, 21 мая, на 41-м километре Минского шоссе в Подмосковье, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

Ferrari врезался в автомобиль марки Peugeot, который вез на буксировочном тросе иномарку Renault. «Трос оборвался и автомобиль Renault перевернулся. Два человека, находившиеся в салоне, погибли на месте», — рассказал сотрудник пресс-службы.

Телеканалу РЕН ТВ удалось связаться с отцом водителя Ferrari, и тот рассказал, что причиной неудачного маневра стала лежащая на дороге автопокрышка, а скорость автомобиля в тот момент не превышала 110 километров в час.

Ferrari получила серьезные повреждения при ударе, однако, судя по опубликованному видео с места ДТП, водитель серьезно не пострадал.

Сотрудники полиции работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства случившегося.

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