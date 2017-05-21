Авария с Ferrari в Подмосковье унесла две жизни

Ferrari врезался в автомобиль марки Peugeot, который вез на буксировочном тросе иномарку Renault. «Трос оборвался и автомобиль Renault перевернулся. Два человека, находившиеся в салоне, погибли на месте», — рассказал сотрудник пресс-службы.

Телеканалу РЕН ТВ удалось связаться с отцом водителя Ferrari, и тот рассказал, что причиной неудачного маневра стала лежащая на дороге автопокрышка, а скорость автомобиля в тот момент не превышала 110 километров в час.

Ferrari получила серьезные повреждения при ударе, однако, судя по опубликованному видео с места ДТП, водитель серьезно не пострадал.

Сотрудники полиции работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства случившегося.