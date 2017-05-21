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11:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Емельяново водитель из Лесосибирска насмерть сбил пешехода

Виновника аварии удалось задержать «по горячим следам».

В Емельяновском районе Красноярского края полицейские нашли тело мужчины. Труп лежал на обочине со следами наезда автомобиля. При этом водитель с места ДТП уехал, не сообщил о случившемся в ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

На месте аварии сыщики нашли улики, благодаря которым удалось установить личность водителя. Мужчину задержали «по горячим следам».

«Виновником оказался 30-летний житель Лесосибирска, который приезжал в Красноярск по работе. Сотрудники ГИБДД связались с мужчиной по телефону и пригласили в отдел для выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении ведомства.

После осмотра машины в салоне полицейские обнаружили новое лобовое стекло. Сам подозреваемый признался, что в панике покинул место ДТП. Он испугался ответственности за смерть человека.

В настоящее время на водителя заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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