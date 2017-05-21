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08:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

Загруженный песком грузовик перевернулся в Алматы

Водителя с различными травмами госпитализировали.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Грузовик с песком перевернулся в Алматы, водитель получил травмы.

Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося, ДТП произошло на пересечении улиц Жанажол и Утемисова. Со слов очевидцев, грузовик Mercedes с песком ехал по улице Жанажол в западном направлении. У грузовика взорвались три подушки, в результате чего он опрокинулся на бок.

Водителя с различными травмами госпитализировали в больницу. Полиция Алматы выясняет подробности случившегося.

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