Загруженный песком грузовик перевернулся в Алматы

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Грузовик с песком перевернулся в Алматы, водитель получил травмы.

Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося, ДТП произошло на пересечении улиц Жанажол и Утемисова. Со слов очевидцев, грузовик Mercedes с песком ехал по улице Жанажол в западном направлении. У грузовика взорвались три подушки, в результате чего он опрокинулся на бок.

Водителя с различными травмами госпитализировали в больницу. Полиция Алматы выясняет подробности случившегося.