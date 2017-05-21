В Астане избили главного судью Fight Nights Global

Как пишет издание, в столице Казахстана, где состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global, напали на главного судью соревнований Радмира Габдуллина.

В настоящий момент мужчина, который является заместителем президента союза ММА России Федора Емельяненко, госпитализирован. У него диагностировали перелом челюсти.

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, что в номер судьи турнира входят двое человек, похожих на братьев Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых. Как отмечает издание, Хирамагомедовы остались недовольны судейским решением Габдуллина, вынесенным после титульного боя Гаджимурада с казахским бойцом Георгием Кичигиным не в пользу россиянина.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал инцидент, произошедший в Астане с судьей Габдуллиным.

«Необходимо детально разобраться в обстоятельствах произошедшего. Могу уверенно сказать, что со спортсменами, которые позволили себе подобное деяние, нам не по пути», — сказал Гаджиев.