Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
14События недели в фотографиях
8«Суперлюди» Японии
08:05 (мск), источник: Tengrinews

В Астане избили главного судью Fight Nights Global

В Астане избили главного судью Fight Nights Global. О подробностях случившегося в Казахстане с судьей Радмиром Габдуллиным пишет L! FE.

Источник: Tengrinews

Как пишет издание, в столице Казахстана, где состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global, напали на главного судью соревнований Радмира Габдуллина.

Читайте также
В поселке Бесагаш произошел обвал горы

В настоящий момент мужчина, который является заместителем президента союза ММА России Федора Емельяненко, госпитализирован. У него диагностировали перелом челюсти.

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, что в номер судьи турнира входят двое человек, похожих на братьев Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых. Как отмечает издание, Хирамагомедовы остались недовольны судейским решением Габдуллина, вынесенным после титульного боя Гаджимурада с казахским бойцом Георгием Кичигиным не в пользу россиянина.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал инцидент, произошедший в Астане с судьей Габдуллиным.

«Необходимо детально разобраться в обстоятельствах произошедшего. Могу уверенно сказать, что со спортсменами, которые позволили себе подобное деяние, нам не по пути», — сказал Гаджиев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе
Сборные России и Финляндии сыграют в матче за бронзу ЧМ-2017
Порошенко надеется на продление санкций ЕС против России
Британия не намерена платить Евросоюзу €100 млрд
Катар поддерживает продление соглашения о нефтедобыче
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
Пять человек погибли в результате аварии на трассе в Башкирии
«Зенит» и ЦСКА поспорят за путевку в Лигу чемпионов
Спорт
Финнов Знарку надо побеждать! Почему так важен матч за «бронзу» В воскресенье сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место на чемпионате мира
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь