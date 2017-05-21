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11:49 (мск), источник: СуперОмск

Назаров поручил тщательно разобраться с причинами серьезного ДТП на Волгоградской

Как сообщили в пресс-службе облправительства, на месте утреннего ДТП на Волгоградской побывал заместитель начальника управления ГИБДД по Омской области Игорь Триколе.

Источник: РИА "Новости"

По итогам выезда полковник полиции доложил губернатору Виктору Назарову об обстановке и предварительных результатах расследования причин ДТП.

Глава региона отдал необходимые распоряжения, в том числе об оказании помощи пострадавшим.

Напомним, от столкновения автомобиля Honda и ГАЗели пострадали 8 человек: четверо взрослых и четверо детей. Шестеро из них сейчас госпитализированы, медики отмечают, что их ранения не несут опасности для жизни.

Водитель автомобиля Honda погиб на месте ДТП.

Напомним, это второе крупное ДТП за неделю, случившееся в областном центре. Так, 17 мая, около 13:15 на улице Гагарина в районе остановки «Госпиталь» легковой автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем Ford Transit, отчего последний въехал в опору дорожного знака. Предварительно известно, что иномарка не предоставила преимущество маршрутке № 323 при перестроении. В момент ДТП в салоне маршрутного микроавтобуса находились 14 пассажиров, 11 из которых получили травмы.

Губернатор Назаров после этого призвал «долбить» всех водителей, нарушающих ПДД.

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