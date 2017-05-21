В результате атаки боевиков «Талибан» в Афганистане убиты 20 полицейских

КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Двадцать сотрудников МВД убиты в результате атаки боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Pajhwok.

По поступающей информации, нападение на полицейских было совершено на трассе Кабул-Кандагар в южной провинции Забул.