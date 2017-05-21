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10:23 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье горит склад на площади 800 квадратных метров

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе в подмосковном Лыткарино, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, информация о возгорании по адресу: городской округ Лыткарино, улица Парковая, дом 9 поступила около четырех часов утра в воскресенье.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходит сильное задымление внутри склада на втором этаже.

«Здание склада: двухэтажное, железобетонное, кровля мягкая по ж/б перекрытиям, высотой 10 метров, электрифицированное, не газифицированное, размером в плане 30×80 метров, первый этаж используется под хранение трикотажной продукции, второй — для хранения резиновой обуви. По состоянию на 08.20 — площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. Пожар тушат 53 человека и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.

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