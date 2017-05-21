В Подмосковье горит склад на площади 800 квадратных метров

По данным ведомства, информация о возгорании по адресу: городской округ Лыткарино, улица Парковая, дом 9 поступила около четырех часов утра в воскресенье.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходит сильное задымление внутри склада на втором этаже.

«Здание склада: двухэтажное, железобетонное, кровля мягкая по ж/б перекрытиям, высотой 10 метров, электрифицированное, не газифицированное, размером в плане 30×80 метров, первый этаж используется под хранение трикотажной продукции, второй — для хранения резиновой обуви. По состоянию на 08.20 — площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. Пожар тушат 53 человека и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.