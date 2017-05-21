Очевидцы: во Владивостоке грузовик протаранил около 10 автомобилей

ДТП с участием более 10 автомобилей произошло на улице Алеутской во Владивостоке, сообщили очевидцы в социальной сети.

21 мая груженый металлом автомобиль врезался в несколько машин, которые стояли перед светофором. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.

Очевидцы сообщают, что среди пострадавших есть ребенок, его доставили в больницу. Причины обстоятельства происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции.

Видео ДТП попало на камеру видеонаблюдения.