Дом и две цистерны сгорели в Нижегородской области 21 мая

Согласно информации, 21 мая в 04:59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании цистерны в Кстовском районе. В результате пожара обгорела обшивка двух цистерн на площади 10 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 37 человек, 10 единиц техники.

Кроме того, ночью поступило сообщение о загорании дома в Арзамасском районе, село Ветошкино. В результате пожара сгорела кровля дома на площади 90 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники.