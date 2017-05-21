Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Синоптики предупредили, что скоро температура опустится до нуля
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Прилепин поблагодарил власти Украины за запрет "ВКонтакте" – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12«Евровидение-2017»
11:32 (мск), источник: РБК

В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина

Генеральный прокурор ​штата Кинтана-Роо для расследования событий, произошедших накануне у дома россиянина Алексея Макеева в Канкуне, возбудил уголовное дело по факту убийства там молодого человека, сообщает Excelsior.

Источник: AP 2017

Погибший мексиканец, как писало ранее издание, участвовал в нападении на Макеева, и его, по предварительным данным, защищавшийся россиянин ранил ножом.

Читайте также
Посольство РФ предпринимает меры по защите раненного в Мексике россиянина

При этом, по версии другого проживающего в Канкуне гражданина России, Александра Толмачева, Макеев произвел в грудь мексиканца два выстрела. Об этом Толмачев прежде сообщал «РИА Новости».

Однако вина россиянина, как замечает Excelsior, в гибели гражданина Мексики пока не доказана. Также, по информации издания, доподлинно неизвестно, подвергался ли погибший нападению со стороны Макеева, так как родственники мексиканца не обращались с соответствующими обвинениями в местные органы правопорядка и даже не пришли забрать его тело.

При этом, согласно заявлению прокурора, как уточняет издание, власти страны уже направили официальное письмо в местный Национальный институт миграции для того, чтобы депортировать россиянина на родину. В настоящий момент Макеев госпитализирован. В больнице, как напоминает Excelsior, он находится в статусе задержанного.

Комментарии
1
Макс Якутский
Ну и правильно сделал что грохнул.а то вообще блин обнаглели.что гейевроБа что латинос ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Публичный поцелуй Моники Беллуччи на открытии Канн-2017 (фото)
Сборные России и Финляндии сыграют в матче за бронзу ЧМ-2017
Порошенко надеется на продление санкций ЕС против России
Euronews прекращает вещание на украинском языке
СМИ узнали о хакерском подразделении в спецслужбах КНДР
В Афганистане боевики «Талибана» убили 20 полицейских
Гонщик госпитализирован после аварии в квалификации «Инди 500»
Спорт
Финнов Знарку надо побеждать! Почему так важен матч за «бронзу» В воскресенье сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место на чемпионате мира
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь