В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина

Погибший мексиканец, как писало ранее издание, участвовал в нападении на Макеева, и его, по предварительным данным, защищавшийся россиянин ранил ножом.

При этом, по версии другого проживающего в Канкуне гражданина России, Александра Толмачева, Макеев произвел в грудь мексиканца два выстрела. Об этом Толмачев прежде сообщал «РИА Новости».

Однако вина россиянина, как замечает Excelsior, в гибели гражданина Мексики пока не доказана. Также, по информации издания, доподлинно неизвестно, подвергался ли погибший нападению со стороны Макеева, так как родственники мексиканца не обращались с соответствующими обвинениями в местные органы правопорядка и даже не пришли забрать его тело.

При этом, согласно заявлению прокурора, как уточняет издание, власти страны уже направили официальное письмо в местный Национальный институт миграции для того, чтобы депортировать россиянина на родину. В настоящий момент Макеев госпитализирован. В больнице, как напоминает Excelsior, он находится в статусе задержанного.