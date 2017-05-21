В Казани двое малышей отравились угарным газом из-за неисправности в дымоходе
Вечером 20 мая в Казани два ребенка были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщает
Вечером 20 мая в Казани два ребенка были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщает
Как выяснилось, мама с двумя детьми живет в пятиэтажном доме на улице Арбузова. Она включила газ в квартире, не зная, что в дымоходе отсутствует обратная тяга. Угарный газ начал поступать в жилые помещения.
К счастью, удалось вовремя заметить что происходит