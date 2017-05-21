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13:22 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани двое малышей отравились угарным газом из-за неисправности в дымоходе

Вечером 20 мая в Казани два ребенка были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, они отравились угарным газом.

Источник: Prokazan.ru

Как выяснилось, мама с двумя детьми живет в пятиэтажном доме на улице Арбузова. Она включила газ в квартире, не зная, что в дымоходе отсутствует обратная тяга. Угарный газ начал поступать в жилые помещения.

К счастью, удалось вовремя заметить что происходит что-то неладное. Прибывшие врачи «скорой» отправили детей в больницу, сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также от отравления пострадала женщина, но от госпитализации она отказалась.

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