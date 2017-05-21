В Казани на улице Татарстан столкнулись две «Лады»: двух женщин зажало в салоне
ДТП произошло вечером 20 мая в Вахитовском районе Казани.
ДТП произошло вечером 20 мая в Вахитовском районе Казани.
Как рассказали в
Фотографии разбитых «Лады Гранта» и «ВАЗ 2112» появились в соцсетях. На место аварии выехали спасатели МЧС и «скорая». Как оказалось, в результате ДТП 56-летняя и 21-летняя женщины оказались зажаты.
Пожарные ПСО управления гражданской защиты исполкома Казани отключили аккумуляторы авто, вызволили пострадавших из покореженных машин и передали их медикам.
Женщины отвезли в ближайшую больницу. Тем временем, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, что произошло и кто виноват в данной аварии.