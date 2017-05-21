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13:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на улице Татарстан столкнулись две «Лады»: двух женщин зажало в салоне

ДТП произошло вечером 20 мая в Вахитовском районе Казани.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на перекрестке улиц Татарстан и Московская столкнулись две легковушки, пострадали две женщины.

Фотографии разбитых «Лады Гранта» и «ВАЗ 2112» появились в соцсетях. На место аварии выехали спасатели МЧС и «скорая». Как оказалось, в результате ДТП 56-летняя и 21-летняя женщины оказались зажаты.

Пожарные ПСО управления гражданской защиты исполкома Казани отключили аккумуляторы авто, вызволили пострадавших из покореженных машин и передали их медикам.

Женщины отвезли в ближайшую больницу. Тем временем, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, что произошло и кто виноват в данной аварии.

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