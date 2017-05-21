В крымских горах из застрявших в мокром грунте иномарок спасли 8 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости (Крым). Спасатели эвакуировали из
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости (Крым). Спасатели эвакуировали из
Инцидент произошел вечером 20 мая на спуске с Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает
«В 19.10 оперативному дежурному Симферопольского
Спасатели обнаружили машины спустя полтора часа на западном склоне горы Тырке, на высоте 1278 м. В них находились восемь человек, из которых четыре — несовершеннолетние. Аварийные работы длились в течение четырех часов. После полуночи с использованием лебедки и такелажного снаряжения обе машины удалось транспортировать на грунтовую дорогу и отбуксировать на турстоянку «Буковый кордон». После этого спасатели сопроводили авто на асфальтированную дорогу в селе Ивановка. В медицинской помощи никто не нуждался.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов отметил, что такие случаи не редкость. Он рекомендовал водителям не рисковать: не оставлять свои машины на опасных крутых склонах и не заезжать в труднопроходимые места, особенно после выпадения осадков. Он также добавил, что с начала текущего года в