В крымских горах из застрявших в мокром грунте иномарок спасли 8 человек

Инцидент произошел вечером 20 мая на спуске с Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

«В 19.10 оперативному дежурному Симферопольского аварийно-спасательного отряда “Крым-СПАС” поступила информация о том, что на спуске с Долгоруковской яйлы автомобили марки Kia Sportage, а также Volkswagen Tiguan съехали с дороги на травянистый склон и самостоятельно вернуться на грунтовую дорогу не могут», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели обнаружили машины спустя полтора часа на западном склоне горы Тырке, на высоте 1278 м. В них находились восемь человек, из которых четыре — несовершеннолетние. Аварийные работы длились в течение четырех часов. После полуночи с использованием лебедки и такелажного снаряжения обе машины удалось транспортировать на грунтовую дорогу и отбуксировать на турстоянку «Буковый кордон». После этого спасатели сопроводили авто на асфальтированную дорогу в селе Ивановка. В медицинской помощи никто не нуждался.