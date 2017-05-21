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20:49 (мск), источник: РИА Крым

В крымских горах из застрявших в мокром грунте иномарок спасли 8 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости (Крым). Спасатели эвакуировали из горно-лесной зоны восемь человек, которые увязли на иномарках в мокром грунте и не смогли самостоятельно вернуться на дорогу.

Инцидент произошел вечером 20 мая на спуске с Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

«В 19.10 оперативному дежурному Симферопольского аварийно-спасательного отряда “Крым-СПАС” поступила информация о том, что на спуске с Долгоруковской яйлы автомобили марки Kia Sportage, а также Volkswagen Tiguan съехали с дороги на травянистый склон и самостоятельно вернуться на грунтовую дорогу не могут», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели обнаружили машины спустя полтора часа на западном склоне горы Тырке, на высоте 1278 м. В них находились восемь человек, из которых четыре — несовершеннолетние. Аварийные работы длились в течение четырех часов. После полуночи с использованием лебедки и такелажного снаряжения обе машины удалось транспортировать на грунтовую дорогу и отбуксировать на турстоянку «Буковый кордон». После этого спасатели сопроводили авто на асфальтированную дорогу в селе Ивановка. В медицинской помощи никто не нуждался.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов отметил, что такие случаи не редкость. Он рекомендовал водителям не рисковать: не оставлять свои машины на опасных крутых склонах и не заезжать в труднопроходимые места, особенно после выпадения осадков. Он также добавил, что с начала текущего года в горно-лесной зоне полуострова спасли более 90 человек.

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