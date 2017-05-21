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13:12 (мск), источник: Югополис

Во время ралли на горе Большой Ахун пострадал ребенок

​В воскресенье, 21 мая, во время проведения этапа чемпионата Краснодарского края по шоссейным гонкам произошёл трагический случай.

По свидетельствам очевидцев во время прохождения трассы на дороге на гору Большой Ахун один из гонщиков не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, за которым стояла маленькая девочка, оставленная родителями без присмотра.

Бетонный блок частично погасил силу удара, ребёнок остался жив, но получил повреждения. На место оперативно прибыла бригада «скорой помощи», сообщает «Макс портал».

Других подробностей пока нет.

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