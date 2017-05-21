Водителя с поддельными правами задержали в Нижнем Новгороде
Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки.
Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки.
Водителя автомобиля с поддельными правами задержали в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Ночью 18 мая 2017 года в Приокском районе стражи порядка остановили отечественный автомобиль под управлением 57-летнего мужчины. Водитель предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки, после чего был задержан.
По ч. 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» возбуждено уголовное дело.