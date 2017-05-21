В Нижегородской области задержали «лжегазовщиков»

Двое мужчин, занимавшихся мошенничеством под видом сотрудников газовых служб, задержаны в Володарском районе, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Днем 18 мая двое злоумышленников пришли в квартиру на улице Заводской в поселке Фролищи, представились хозяйке сотрудниками газовой службы и похитили у женщины 4 800 рублей.

Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались ранее судимый неработающий 35-летний нижегородец и ранее не судимый 29-летний житель Дзержинска.

Расследование продолжается.