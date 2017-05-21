В Ростове водитель KIA сбил пешехода и съехал в реку
Накануне в районе дома 46 по улице Береговой, 80-летний водитель KIA сдавал назад, но не заметил проходившего пешехода и совершил на него наезд, после чего допустил съезд в реку.
Накануне в районе дома 46 по улице Береговой, 80-летний водитель KIA сдавал назад, но не заметил проходившего пешехода и совершил на него наезд, после чего допустил съезд в реку.
В результате ДТП пострадал 30-летний пешеход, мужчина доставлен в медицинское учреждение.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.