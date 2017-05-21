Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Кончите Вурст надоел образ «бородатой женщины»
Прилепин поблагодарил Киев за запрет "ВКонтакте"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
14События недели в фотографиях
1080 лет парку Лос-Гласьярес
13:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове водитель KIA сбил пешехода и съехал в реку

Накануне в районе дома 46 по улице Береговой, 80-летний водитель KIA сдавал назад, но не заметил проходившего пешехода и совершил на него наезд, после чего допустил съезд в реку.

В результате ДТП пострадал 30-летний пешеход, мужчина доставлен в медицинское учреждение.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
 "Гардемарин" Сергей Жигунов находится на грани разорения. Видео
Женщина после развода накачала грудь до 32 размера. Фото
"Гардемарин" Сергей Жигунов находится на грани разорения. Видео
СМИ: КНДР произвела очередной ракетный запуск
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на ЧМХ
Euronews прекращает вещание на украинском языке
СМИ обвинили Пентагон в трате бюджета на сирийскую оппозицию
В Мексике возбудили дело после инцидента с россиянином
Мощи Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ
Прокуратура проверит слова замглавы Transparency о Поклонской
Спорт
Комплекс Канады: как Знарок снова не признал ошибок Сборная России проиграла третий матч Канаде под руководством Олега Знарка. Почему у главного тренера выработался канадский комплекс?
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь